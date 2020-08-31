أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل بيانات قاتمة بشأن التضخم

رويترز

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الاثنين متأثرة بخسائر للقطاع المالي بعد بيانات مخيبة للآمال بشأن التضخم في ألمانيا وإيطاليا، لكنها تنهي شهر أغسطس على مكاسب بفضل تفاؤل إزاء إجراءات تحفيزية جديدة ولقاح مضاد لمرض كوفيد-19 .

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 بالمئة، وجاءت غالبية الخسائر قبيل الإغلاق تماشيا مع انخفاضات في بورصة وول ستريت.

وينهي المؤشر القياسي الشهر مرتفعا حوالي 2.9 بالمئة، لكنه ما زال منخفضا نحو 15 بالمئة عن مستوياته المرتفعة التي سجلها قبل الجائحة.

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه في مقدمة الرابحين على مدار الشهر مع صعودها حوالي 15 بالمئة بينما تخفف دول بعض القيود التي فرضتها لإحتواء فيروس كورونا. لكن القطاع يبقى حساسا لأي قفزات في حالات الإصابة بالفيروس وبين القطاعات الأسوأ أداء هذا العام.

وكانت أسهم القطاع المالي الأكثر تأثيرا في المؤشر القياسي في جلسة اليوم بعد ان جاءت بيانات التضخم في ألمانيا وإيطاليا لشهر أغسطس دون التوقعات.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات التضخم للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء ويعتقد الكثيرون أنها ستبقى أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.