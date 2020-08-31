أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 31-8-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 31-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.893 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 28 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دلتا للطباعة والتغليف، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي انفستمنتس القابضة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، دايس للملابس الجاهزة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر للزيوت والصابون، العربية لحليج الأقطان، الدلتا للتأمين.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.893 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 536.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.15%، والعرب على 4.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 148.8 ألف جنيه، 9.7 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 49.6 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 11365 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 4310 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 953 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.78%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.45%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 15.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 4.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 41.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 38.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.