أخبار مصر اليوم.. الحكومة: لا نية لمد فترة التصالح فى مخالفات البناء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أنه لا نية لمد فترة التصالح فى مخالفات البناء ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة، وانطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا، والتي تضم 254 ألف طالب حاصل على الثانوية العامة، ومد ساعات العمل بالمرور حتى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكترونى، وإخلاء سبيل سيدة المحكمة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة..

رئيس الوزراء: لا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة طبقا للقانون ثم الإزالة.. وحدة مركزية بكل محافظة لرصد المخالفات.. مدبولى يؤكد: لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

كمل يا سيسى.. هاشتاج يتصدر التريندات على تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس



دشن المصريون هاشتاج جديد تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى، بعنوان #كمل_يا_سيسى، وحرصوا خلاله على الإشادة بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر فى السنوات الأخيرة، كما استعرضوا فيه أبرز التطورات التى حلت بالدولة المصرية فى عهده، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.



مد ساعات العمل بالمرور حتى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكترونى.. ملصق المرور يتيح وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.. ويسهل على قائدى المركبات تنقلاتهم بالطرق.. ويوفر منظومة معلومات تحدد مواقع الكثافات المرورية

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر إنتهاء المهلة المحددة له فى 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

نيابة النزهة تأمر بإخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة.. كفالة 2000 جنيه للمتهمة وحجزها لحين السداد.. السب والقذف ومقاومة السلطات أبرز التهم.. والنيابة الإدارية تحقق بشأن كون المتهمة عضوة بالهيئة



أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت بحجزها لحين سداد الكفالة، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.

منسوب النيل يتجاوز المعدلات القياسية فى السودان.. والرى تحذر المواطنين



أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن محطة الخرطوم تجاوزت، اليوم الإثنين، أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ26 سم وبلغت (17.52متر)، مؤكدة استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندى أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر).

كيف ساهمت مشروعات الدولة فى حل أزمة السكن لمحدودى الدخل؟.. مى عبد الحميد: 320 ألف أسرة حصلت على وحدة سكنية بإجمالى مليون و600 ألف نسمة.. وصندوق الإسكان: 66 % من المستفيدين بوحدات المشروع تحت متوسط خط الفقر



لم يكن أحد يتوقع أن يتم القضاء على ظاهرة الأزمة السكنية، التى كان يعانى منها المجتمع فى وقت قليل، وهو ما ساهمت فيه بالفعل مشروعات الدولة السكنية، والتى تم الإعلان عنها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية الحكم فى عام 2014.

المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة



قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن المرحلة الثانية للتنسيق أكبر مرحلة شهدها مكتب التنسيق منذ إنشائه، حيث يبلغ عدد الطلاب أكثر من 254 ألفا من طلاب الثانوية العامة.

لجنة أراضى الدولة تسترد 2.9 مليون متر مربع و211 ألف فدان

كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذى تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 15420 حالة تعدٍ منها 11420 حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو 2.9 مليون متر مربع منها 422 ألف متر بالقاهرة

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع "Nfc" أكتوبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع، لتوفير كميات كبيرة من الكروت الجديدة التى تدعم خاصية Nfc لتوفيرها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

"الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99%



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن نجاح عمليات القسطرة القلبية العلاجية والتشخيصية التى تم إجرائها بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، بنسبة 99%، لافتة إلى إجراء 1320 قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية ناجحة من خلال فريق قسطرة القلب بالمستشفى الذى حقق نسب نجاح أعلى من النسب العالمية مما يؤكد مهارة وتميز الفريق الطبي.

أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. إنفو جراف

نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على آلية توزيع إيرادات التصالح، بنسب مختلفة، وجرى تخصيص النصيب الأكبر من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحى، وبهذا سيتم توجيه هذه النسبة للمشروعات مما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيعاد توجيه الجزء الأكبر من مقابل التصالح لصالح واحدة من أبرز الملفات، وهو الصرف الصحى الذى يعد من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام تحت القبة وعلى صعيد الجمهورية بلا استثناء.

تأجيل تظلم متهم بـ"فساد المليار دولار" على منعه من التصرف بأمواله لـ28 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل نظر التظلم المقدم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال رقم 56 لسنة 2017، أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص لكل من "م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار، و"ف.ح .م" و"ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

رحلة السلام بين أبوظبى وتل أبيب.. إشادة إماراتية بأول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات.. كوشنر ترأس الوفد الإسرائيلى الأمريكى لبحث سبل التعاون.. الصحف الإماراتية تصف الرحلة بالإقلاع التاريخي بمسار السلام العالمى

تستقبل دولة الإمارات، اليوم الاثنين، وفدا مشتركا أمريكيا إسرائيليا، يرأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، على متن أول رحلة مباشرة لشركة "العال" بين تل أبيب وأبوظبي، وذلك في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإسرائيل، وستهبط طائرة البوينج 737 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتحمل الطائرة، كلمة «سلام» بالعربية والإنجليزية والعبرية.



محمد بن سلمان أمير الطموح ومهندس الرؤية الجديدة.. سعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولى العهد الـ35.. تهنئات السوشيال ميديا تتوالى.. وآلاف التغريدات تؤكد اكتسابه شعبية بين الشباب بعد انتصاره لطموحاتهم وقضايا المرأة

احتفل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم، الاثنين، بعيد الميلاد الـ 35 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وضج موقع التواصل «تويتر» بعبارات التهاني والتبريكات والحب والانتماء محفوفة بالدعوات، معبرين عن خالص تهنئتهم له، مضمنين تغريداتهم صوراً له منذ نشأته وحتى العهد الحالي، وحصد هاشتاج #محمد_بن_سلمان_35_سنه حتى الساعة آلاف التغريدات من جميع أنحاء الوطن العربى وتسابقت كلمات السعوديين، وتزاحمت أحرفهم لتقطر حباً وولاءً لأميرهم الشباب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب هاشتاجات أخر مثل، #دمت_لنا_فخراً_وعزا، وآخر بالإنجليزية مثل "happy birthday mbs".





الطفل المعجزة.. "عبد الله عمار" فقد بصره فى الصغر وعوضه الله بحفظ القرآن فى 100 يوم.. حصل على المركز الأول فى الشهادة العالية بمعاهد القراءات.. يترجم الآيات للغتين الإنجليزية والفرنسية.. والرئيس كرمه مرتين..صور



وهب الله الطفل المعجزة "عبد الله عمار" ابن الرابعة عشر، الكثير من النعم بعد حرمانه من نعمة البصر، فقد حصل على المركز الأول فى كل المسابقات الإسلامية التى شارك فيها، ومنذ أيام حصل على المركز الأول فى الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف، حيث أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في إعتماد نتيجة شهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات لهذا العام، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 33.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للإمتحان وعددهم 2541 طالبًا وطالبة، وحصل الطالب" عبد الله عمار محمد السيد" على المركز الأول بنسبة مئوية 98.33 %.

فيديو.. العثور على امرأة محجوزة فى قفص منذ 25 عاما بالفلبين.. اعرف السبب

فى واقعة غير إنسانية عثرت سيدة بقرية نائية فى الفلبين على امرأة محجوزة فى قفص منذ ما يقرب من 25 عاما، وذلك لأنها مختلة عقليا.





غدا طقس حار بالقاهرة والرطوبة تصل لـ75% والعظمى 36 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 %.





نادٍ تركى يقدم عرضا رسميا لضم عمار حمدى لاعب الأهلى فى الانتقالات الصيفية



تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من نادٍ تركى لشراء عمار حمدى، صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركى يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.





مان سيتي يعرض جيسوس وسيلفا وجارسيا + 90 مليون يورو لضم ميسي



كشفت تقارير صحفية عن تفكير نادى مانشستر سيتي الإنجليزى فى تقديم عرض مميز لمسئولى إدارة برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى بداية من الموسم الجديد.





رئيس برشلونة يجهز مفاجأة لميسي 100 مليون يورو راتبا سنويا



يجهز جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، لمفاجأة قوية يستقبل بها خورخي ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ووكيله أعماله، خلال الجلسة المنتظرة بين الطرفين لحسم مستقبل "البرغوث" داخل كامب نو.