وقال - في تصريح له في مدينة "نانيوكي" الكينية عقب اجتماع عقده مع فرقة العمل المعنية بالاستجابة لحالات كورونا بالمدينة اليوم الأحد - إن الأموال ستعزز استثمارات المقاطعات في مكافحة الفيروس لمنع انتشار العدوى في البلاد أو حدوث زيادة مفاجئة في الحالات.

وأضاف أن المقاطعات المدرجة في قائمة المستفيدين من المنحة هي: نيروبي وكيامبو وناكورو ونيري وأوسين جيشو وماشاكوس وكيتوي وكاجيادو ولايكيبيا.

من جانبه، أكد حاكم (لايكيبيا) نديريتو موريثي أن بلاده مقيدة بسبب قلة قدرتها على عمل المسحات للكشف عن فيروس كورونا.. مشيرا إلى الحاجة لاستكشاف طرق أخرى تمكن من زيادة القدرة على إجراء الاختبار، خاصة مع توقعات زيادة الأعداد بعد استئناف النشاط الاقتصادي