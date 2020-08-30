6 رؤساء بلديات ديمقراطيين فى ولاية مينسوتا المتأرجحة يدعمون ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن ست رؤساء بلديات ديمقراطيون وآخر سابق مستقل بولاية مينسوتا الأمريكية تأييدهم للرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بعدما قالوا إن المرشح الديمقراطى جو بايدن ليس لديه ما يقدمه لمساعدة الطبقة العاملة.

وفى خطاب مؤرخ بيوم الجمعة الماضى، قال رؤساء البلديات من مينسوتا، التى تعتبر إحدى الولايات المتأرجحة فى الانتخابات، إنهم يدعمون ترامب على بايدن بعدما سبق أن صوتوا للديمقراطيين فى الماضى.

كان الموقعون على الخطاب هم عمدة هاربورز كريس سوانسون، وعمدة فرجينيا لارى كوف، وعمدة كيشولم جون تشامبا، وعمدى إيلاى تشاك نوفاك، وعمدة إفيليث روبرت فلايسافبفيتش وعمدة بابيت اندريا زوبانكيش.

وقال رؤساء البلديات فى خطابهم إنهم شهدوا اختفاء الوظائف ليس فقط من مناطقهم ولكن من البلاد، فمن خلال فرض تعريفات جمركي على منتجاتهم ودعم اتفاقيات تجارية سيئة، لم يفعل السياسيون مثل جو بايدن شيئا لمساعدة الطبقة العاملة.

وقال رؤساء البلديات، إنهم فقدوا آلاف الوظائف فى المنطقة، بينما ترك أجيال من الشباب المنطقة من أجل الوصول على وظائف بأجور أفضل فى مناطق أخرى.

وتابعوا قائلين: اليوم لا نعترف بالحزب الديمقراطى، لقد تحول بشكل كبير إلى اليسار ولم يعد قادرا على الزعم بأنه نصير الطبقة العاملة، فسكان مينسوتا المجدين الذين بنوا حياتهم وعائلاتهم قد تم التخلى عنهم من قبل الديمقراطيين الراديكاليين. لم نختار ترك الحزب الديمقراطى، فالحزب هو من تركنا.

وقال رؤساء البلديات إن انتخاب ترامب فى عام 2016 كان حدثا رائعا مثلا نقطة تحول لمنطقتهم.