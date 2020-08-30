571 مليون دولار واردات مصر من القمح في 3 أشهر فقط

كتب مدحت عادل

تسعى الحكومة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الإستراتيجية في الفترة الحالية، حيث تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 530 ألف طن قمح روسي بمواعيد توريد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا الإطار، تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور بيانات واردات القمح من الخارج خلال الشهور الثلاث الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خلال تلك الفترة نحو 571.8 مليون دولار.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن توزيع واردات القمح في الشهور الثلاث تدرجت على النحو التالي، 260 مليون دولار فى شهر مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار فى مارس 2019، واحتلت بها المركز الثاني بين السلع الأكثر تراجعا في الاستيراد خلال شهر مارس الماضي، يليها واردات مصر من القمح 190 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 349.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بنسبة تراجع بلغت 45.7 مليون دولار.

أما بالنسبة لشهر مايو الماضي، فقد بلغت واردات القمح نحو 121.8 مليون دولار، مقابل 213.4 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 42.9%.

وأظهرت الشهور القليلة الماضية أهمية توجه الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لعب هذا المخزون دورا كبيرا في احتواء التأثير السلبي لهذا الفيروس على الاقتصاد، وضخ كميات كبيرة في السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، مثل الأرز والمكرونة وغيرها من المنتجات الأخرى، مثل السكر والزيت واللحوم والدواجن والبقوليات والأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.