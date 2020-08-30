5 معلومات عن التأمين التكافلى.. تعرف عليها

كتب – حسام الشقويرى

يتضمن التأمين التكافلى التأمين على الممتلكات أو على الأشخاص عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى عدة أمور .

1 - التأمين التكافلى عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه

2- يوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

3 - لا يقوم النظام التأمينى التكافلى على الربح بالأساس ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، والقسط يكون بصورة مبلغ مالى يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع فى حالة الضرر كربح مالى للشركة .

4 - يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن ويكون فى الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها.

5 - التأمين التكافلى يكون المشترك به شريك فى الشركة وجزء منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق.

وأشار التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أقساط شركات التأمين التكافلي بلغت 2.75 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو يصل إلى 78%.

وحققت شركات التأمين التكافلي أقساط بقيمة 492.1 مليون جنيه خلال مايو 2020، مقابل 326.7 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو 50.7%.