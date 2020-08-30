اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 08:36 ص
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29 قتيلا و28 مصابا فى أحدث حصيلة لضحايا انهيار مطعم شمالى الصين

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:05 ص
29 قتيلا و28 مصابا فى أحدث حصيلة لضحايا انهيار مطعم شمالى الصين انهيار مبنى _ صورة ارشيفية
بكين أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مطعم فى مقاطعة "شانشي" شمالى الصين إلى 29 قتيلا و28 مصابا بينهم 7 فى حالة خطيرة.

وذكرت سلطات مقاطعة شانشى - فى بيان اليوم الأحد  - أن أعمال الانقاذ انتهت حيث تم انتشال 57 شخصا من بين حطام المبنى المنهار المكون من طابقين، وتأكد مصرع 29 شخصا منهم، فيما أصيب سبعة أشخاص بجروح خطيرة ولكنها غير مهددة للحياة و21 بجروح طفيفة.

ووقع الحادث صباح  السبت  عندما كان أقارب وقرويون يحضرون حفل عيد ميلاد رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما فى مطعم جيويشيان فى قرية تشنتشوانغ بمحافظة شيانغفن، فيما تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 


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