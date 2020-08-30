22 مليون دولار واردات مصر من الكبدة المجمدة فى مايو الماضى

كتب مدحت عادل

تشكل اللحوم ومنتجاتها أهمية كبيرة عند غالبية كبيرة بين المصريين، لذا تحظى هذه المنتجات بحيز من الواردات المصرية الشهرية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفي الفترة الأخيرة شهدت تلك الواردات تراجعا ملحوظا وفق بيانات حكومية.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من الكبدة بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها 22 مليون و192 ألف دولار مجمدة وصالحة للأكل من فصيلة الأبقار، مقابل 27 مليون و885 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين و693 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من الأكباد ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 671 مليون و22 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و92 مليون دولار في مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 421 مليون و191 ألف دولار.

وفي نفس السياق أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من الكبدة المجمدة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت وارداتها نحو 32 مليون و165 ألف دولار، مقابل 13 مليون و410 ألف دولار فى شهر مارس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 18 مليون و755 ألف دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية 4.16 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار في مايو 2019 بنسبة تراجع بلغت نحو 38.7%.