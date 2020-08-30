اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 09:26 م
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100 مليون دولار لتطوير راكتا ..الشركة تدرس انتاج الورق من جريد النخل

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:26 م
100 مليون دولار لتطوير راكتا ..الشركة تدرس انتاج الورق من جريد النخل المهندس أسامة مهدى
كتب عبد الحليم سالم

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 تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، لتطوير الشركة العامة للورق راكتا بمحافظة الإسكندرية ،من خلال منظومة عالمية تساهم في حماية البيئة ، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة مثل جريد النخيل وأشجار الفاكهة، بما ينقل الشركة نقلة كبيرة ويساهم فى تنمية الصادرات 

وأكد المهندس أسامة مهدى  ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية ، أنه تم مراجعة العروض الفنية من مكتبين عالميين متخصصين من الهند وألمانيا ؛ لدراسة آليات تطوير وتحديث شركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية ،حيث سيتم اختيار أحد العرضين منتصف شهر سبتمبر ، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"  أن اليات التطوير تهدف بالوصول بالمنتج الى نسب عالية من التوافق البيئى ؛ بما يؤدى لرفع  تصنيف منتجات الشركة للدرجة العالمية .

وأوضح المهدى ، أنه يتم أيضا دراسة تصنيع المادة  الوسيطة لتصنيع أوراق التواليت داخليا بدلا من الاستيراد من الخارج ، وبالتالي فإن تصنيعها محليا يوفر المنتج للشركات ، بجانب تحسين ميزان المدفوعات  علاوة على انه حال الاستقرار على تصنيع تلك المادة سيتم تصديرها أيضا للخارج . بعد تحقيق الاكتفاء منها محليا ، لافتا أن مشروع التطوير يتكلف نحو 100 مليون دولار .

 

 

 

 

 

 

 


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قطاع الاعمال العام

الورق

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