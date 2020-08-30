وكيل تموين الأقصر : ضبط 322 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات المكثفة على المخابز البلدية لضبط المخالفات، وتم ضبط 322 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز لإستغلالهم فى صرف الدقيق بدلاً من الخبز، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات على المخابز بصورة يومية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه رغم التنبيهات التي شدد بها مراراً وتكراراً كل يوم على المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز البلدية، إلا أنه قامت إدارة تموين أسنا بحملة أسفرت عن ضبط عدد 322 بطاقة تموينية لدى صاحب مخبز بلدي لإستغلالهم في صرف دقيق بدلاً من الخبز، مما يؤثر ذلك على جودة ووزن رغيف الخبز، وتم تحرير محضر بذلك وعرضه على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال الفترة الماضية صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو ل 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

كما تم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 18 حتى 20 اغسطس 2020 تم صرف 8.1 مليون رغيف خبز بلدى بالبطاقات التموينية بعد تطبيق المواصفات والاوزان الجديدة للخبز البلدى وتتم المتابعة اليومية للمخابز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.