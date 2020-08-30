وزير التموين يفتتح فرعا لسلسلة تجارية باستثمارات 650 مليون جنيه بسفنكس

كتب ـ مدحت وهبة

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، فرع لأحد السلاسل التجارية، بمدينة سفنكس الجديدة ، والمقام على مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.

حضر اللقاء كل من، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية السابق والفنان محمد ثروث والداعية ياسمين الحصرى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وتعتمد فكرة إنشاء فرع السلسة التجارية فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المرورى داخل المدن، بجانب تقديم خدمة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم إنتاج مزارعنا والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات المصنعة بأجود الخامات لحساب الهايبر، والهدف من ذلك هو توفير جميع احتياجات العميل المتنوعة في مكان واحد بأعلى مستوى من الجودة وبأفضل الأسعار وتوفير خدمات البنوك والاتصالات لجميع الشركات وخدمات أخرى كثيرة.