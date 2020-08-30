وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان.. صور

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2020/2019، وذلك بمقر مدرسة "القاهرة الرسمية لغات" بالقاهرة الجديدة.

وحرص الدكتور طارق شوقي على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

شارك في الجولة محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.