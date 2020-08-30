وزير الاتصالات: 500 مليون جنيه لتدريب 100 ألف شاب لبناء مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن أهم ملامح الرؤية الرئاسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم التحرك في عدة محاور منها التدريب و إقامة قاعدة عريضة من المتخصصين و التقنيين في كافة روافد تكتولوجيا المعلومات حتى تتبوأ الدولة مركزا إقليميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في لقاء ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز، أن عدد الفرص التدريبية العام الماضي كانت 4 آلاف و خلال العام الحالي يتم تدريب 100 ألف شاب بقيمة 500 مليون جنيه بمبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى يستطيعون التعلم و بناء مصر الرقمية و بناء مشروعات ميكنه ويكون لدينا جيل قادر على تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

وأضاف : المبادرة هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم تدريبهم بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على أن تكون الشركات الصغيرة و المتوسطة أن يكون لها نصيب بالمشروعات التي تطلقها الوزارة، حيث تم طرح حزمة 33 مشروع بمبادرة "فرصتنا رقمية" وتلقيها عروض من شركات صغيرة عاكفون على دراستها ليكون لها نصيب في تلك المشروعات.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.