اليوم السابع
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وزير الأوقاف يشيد بتضحيات القوات المسلحة: التستر على الإرهابيين جريمة فى حق الدين

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:50 م
وزير الأوقاف يشيد بتضحيات القوات المسلحة: التستر على الإرهابيين جريمة فى حق الدين محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجهود وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم ، وأن يمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل. 
 
ودعا وزير الأوقاف الشعب المصرى كله للوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهتها الحاسمة للعناصر الإرهابية التكفيرية، مؤكداً أن التستر على أى عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية جريمة في حق الدين والوطن.
 
أكدت القوات المسلحة أنه فى إطار استكمال جهودها لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة واستمرارا للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من تتبع ورصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها، ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الأمنين، وقد أسفرت الجهود من 22 يوليو وحتى 30 أغسطس، فى تدمير317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها".
 
وحسب البيان الصادر عن الجيش المصرى، فقد أسفرت الجهود أيضاً عن استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكاراً لهم
 
كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهما (2) بندقيه آلية، و(5) خزن، وحزام ناسف، ومقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حالياً العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى استجوابه، عثر بحوزتهم على (4) بنادق آلية و(6) خزن وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية .
 
وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير (9) عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية .
 

القوات المسلحة

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الاوقاف

سيناء

الجماعات الارهابيه

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