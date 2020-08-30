وزيرة الصحة تعلن تسجيل 800 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 800 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك بنسبة 57% من إجمالى عدد سكان المحافظة. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وحدة طب أسرة آل عثمان، ومركز طب أسرة القرنة، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة أن العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجرى على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، ولم يتوقف فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التى تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم "أون لاين" خلال الجائحة، مشيدة بنسب الإنجاز ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أن الوزيرة تفقدت الأقسام المختلفة بوحدة طب أسرة آل عثمان، والمعامل الخاص بالوحدة، وإدارة التدريب والتشغيل، كما تفقدت سكن الأطباء والذى تم تصميمه على أعلى مستوى، واطمأنت على توفير كافة التجهيزات به، مؤكدة توفير كافة سبل الدعم للأطباء والإداريين العاملين بالوحدة.

وأضافت الوزارة أن وحدة صحة آل عثمان هى إحدى الوحدات من ضمن 59 وحدة ومركز طبى يعملون بنظام الجيل الثانى، وتخدم الوحدة أكثر من 21 و900 مواطن، مشيرة إلى أن عدد ملفات الأسرة التى تم فتحها بالوحدة حوالى 10 آلاف ملف طبى، وتم إجراء عمليات الفحص الشامل للمواطنين الذين تم فتح الملفات لهم.

وتابع الوزارة أن الدكتورة هالة زايد تفقدت وحدة كاميرات المراقبة المطورة بنظام 360 درجة، والتى يتم بها ربط المعلومات والمؤشرات الفنية والمالية والإدارية، بالمستشفيات والمركز الإقليمى بجنوب الصعيد، والمركز الرئيسى بالقاهرة، كما حرصت الوزيرة خلال جولتها على الاستماع لآراء المواطنين الذين اشادوا بدورهم بالطفرة الطبية التى تشهدها المحافظة.

وأشارت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد زارت مركز طب أسرة القرنة، وهو من أكبر المراكز الطبية المتواجدة فى الأقصر المجهزة على أعلى مستوى، وحرصت خلال جولها على الاستماع إلى المواطنين المترددين على الوحدات الصحية، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدة الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، كما وجهت بتحويل مريضة تحتاج إلى رعاية مخ وأعصاب إلى مستشفى إسنا لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إلى أن مركز طب أسرة القرنة تخدم حوالى 140 ألف مواطن، ويضم 4 عيادات تضم تخصصات طبية مختلفة، وعيادتين للأسنان، ووحدة الأشعة، والمعمل الخاص بالفحوصات الطبية والمجهز طبقًا لمعايير الجودة المحددة.

وأضاف "السبكى" أن الوزيرة تفقدت عيادة النساء والتوليد بالمركز، واطمأنت على التجهيزات بالكامل، كما تفقدت وحدة الطوارئ وتأكدت من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى لمدة 3 أشهر قادمة.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.