وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أرمنت قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مساء اليوم الأحد، خلال جولاتها على المستشفيات والوحدات الصحية فى محافظة الأقصر، مستشفى أرمنت التخصصى، لمتابعة العمل داخلها قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، والتقت مدير ورؤساء أقسام المستشفى واطلعت على كافة كشوف العمليات وفحص المرضى وإجراء العمليات النادرة لأول مرة بجنوب الصعيد داخلها.

وفى نفس السياق، تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مقر مستشفى القرنة المركزى بالبر الغربى، والتى تم تجهيزها مؤخراً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل، كما زارت مقر وحدة آل عثمان الصحية التى انتهى العمل بها لخدمة المشروع الصحى الجديد، وتابعت التجهيزات النهائية بمقر وحدة صحة الحبيل، فى إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وحدة صحة الحبيل هى إحدى وحدات الجيل الثانى، والتى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأى المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة الاحتياطية لتعويض أى نقص فى الأدوية، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية بنظام الجيل الثانى من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول، والتى تم تطبيقها فى منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.

وأضاف "مجاهد" فى تصريحات صحفية، أن وحدة صحة الحبيل تم تطويرها بشكل كامل بمبلغ 16 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 23 ألفا مواطنا، حيث تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الخدمات الوقائية، وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، كما تدعم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلي أن الوحدة تتميز بـ3 مستويات من الرقابة والأنظمة المتطورة، ويتم الربط بين المعلومات والمؤشرات الفنية والمالية والإدارية بجميع وحدات طب الأسرة بالمستشفيات والمركز الإقليمي بجنوب الصعيد والمركز الرئيسي بالقاهرة.

وكشف "السبكي" فى تصريحات صحفية، أن أنظمة الجيل الثاني بهذه الوحدة تدعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.