وزيرة الصحة تبدء جولتها بالأقصر بزيارة الوحدة الصحية بالحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تبدء جولاتها بزيارة مقر الوحدة الصحية بالحبيل والتى تم الإنتهاء منها مؤخراً لتشغيلها ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتابع وزيرة الصحة التجهيزات النهائية فى الوحدات الصحية التى تم بدء أعمال تسلمها مؤخراً، حيث تم الانتهاء من تجهيزات عدد من تلك الوحدات، وتسليمها رسمياً وشملت تلك الوحدات التى تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل وتسليمها مؤخراً، ما يلى: (مركز طب الأسرة بالطود – مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بمنشأة العمارى – وحدة طب الأسرة بنجع البركة – وحدة طب الأسرة بمنشية النوبة – وحدة طب الأسرة بالعديسات قبلى – وحدة طب الأسرة بالمريس – وحدة طب أسرة آل عثمان – وحدة طب الأسرة بالحبيل).

وتأتي زيارة الوزيرة في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت أول أكتوبر الماضي، و من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو 2019.











