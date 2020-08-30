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وزيرة التضامن: تم غلق ثلاث حضانات بسبب عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:26 م
وزيرة التضامن: تم غلق ثلاث حضانات بسبب عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية وزيرة التضامن
كتب أيمن رمضان

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كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت بإغلاق 3 حضانات لم يلتزم القائمون عليها بتطبيق الإجراءات الأحترازية والطبية المتعلقة بفيروس كورونا، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون فى الحفاظ على صحة الأطفال.  

وفى سياق آخر قالت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشرفتين أصيبتا بفيروس كورونا، فى بعض الحضانات وتم وقفهما عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والطبية، وتبين عقب ذلك عدم إصابة أى من الأطفال بالفيروس، وتابعت: "هناك مشرفون تم إصابتهم وتوقفوا عن العمل وتم فحص الأطفال ولم نسجل أى إصابة بهم".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة مما كان عليه فى السابق، متمنية أن تتجاوز مصر الجائحة بسلام.


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