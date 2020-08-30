اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 04:50 م
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وزارة الزراعة تؤكد اهتمام الدولة كثيرا بزيادة الرقعة الزراعية.. فيديو

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:04 م
وزارة الزراعة تؤكد اهتمام الدولة كثيرا بزيادة الرقعة الزراعية.. فيديو محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة
كتب رامى محيى الدين

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قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تهتم بالمنظومة الزراعية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الاراضى  الزراعية بكافة المحافظات .

وأضاف  خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز ، الحكومة تدشن مشروعات أفقية ورأسية بمنظومة الزراعة ، والمشروعات الأفقية تهتم باستصلاح الأراضى فى مناطق جديدة  لتوفير احتياجات المواطنين ،أما الرأسية تختص بزيادة الانتاجية الزراعية .

وأشار متحدث وزارة الزراعة ، إلى أن الدولة تقوم بإنشاء محطات معالجة و تحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة  .

 

 


الأرض الزراعية

محمد القرش

وزراة الزراعة

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