وزارة الزراعة تؤكد اهتمام الدولة كثيرا بزيادة الرقعة الزراعية.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تهتم بالمنظومة الزراعية تولى اهتماما كبيرا بزيادة الاراضى الزراعية بكافة المحافظات .

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز ، الحكومة تدشن مشروعات أفقية ورأسية بمنظومة الزراعة ، والمشروعات الأفقية تهتم باستصلاح الأراضى فى مناطق جديدة لتوفير احتياجات المواطنين ،أما الرأسية تختص بزيادة الانتاجية الزراعية .

وأشار متحدث وزارة الزراعة ، إلى أن الدولة تقوم بإنشاء محطات معالجة و تحلية المياه لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة .