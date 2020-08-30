والى الخرطوم يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات

كتب أحمد عرفة

أعلن أيمن خالد والى الخرطوم عن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات، وفق خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد، أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا، ودمرت الآلاف من المنازل، وذلك وفق خبر لشبكة "سكاى نيوز".

وأوضحت "الداخلية السودانية"، أن الأضرار وصلت إلى أيضًا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.

ويذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.