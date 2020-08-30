واشنطن تدعو لوضع حد فورى للعنف ضد شعب بيلاروسيا

أ.ش.أ

دعت الولايات المتحدة إلى وضع حد فورى للعنف ضد شعب بيلاروسيا ومنحه حق تقرير مصيره لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة مستقلة.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال مشاركة ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكى فى المجلس الخاص الدائم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى إطار زيارته للعاصمة النمساوية فيينا والتى استمرت يومين واختتمت أمس، حيث طالب كذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلما بمن فيهم المواطن الأمريكى فيتالى شكلياروف.

وأضافت أن بيجون التقى بالسفير جيمس جيلمور ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوربا، كما التقى برئيس الوزراء الألبانى إيدى راما، الرئيس الحالى للمنظمة للإعراب عن دعمه لعرض المنظمة لتسهيل الحوار بين حكومة بيلاروسيا وممثلى المجتمع المدنى والمعارضة فيها.