نقيب الزراعيين: السيسى أول رئيس يتصدى لمشكلة التعديات على الأراضى الزراعية

إبراهيم سعيد

تقدم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بالتحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لإنه أول رئيس يتصدى لمشكلة التعديات على الأراضى الزراعية. وتابع خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "كل فدان أراض زراعية يتحول إلى مبان يستهلك 3 أضعاف كمية المياه التى كان يستهلكها".



وأكمل: "وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية".



وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن ما خسرته مصر من أراضٍ زراعية تجاوز الـ1.2 مليون فدان، موضحا إننا "نفقد 82 فدان أرض زراعية في اليوم بسبب التعدي على الأراضى الزراعية".



وأضاف نقيب الزراعيين: "2000 شخص يفقدون أكلهم نتيجة خسارة 82 فدان في اليوم"، ونوه نقيب الزراعيين إلى أن الخونة كانوا يراهنون على سقوط الدولة المصرية.