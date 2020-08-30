نقابة الأطباء تنعى الشهيدة الدكتورة نادية فهمى الحضرى لوفاتها بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة ناديه فهمى الحضرى استشارى أمراض الباطنة بمستشفى مبرة العصافرة، والتى توفيت بمستشفى طوسون للعزل نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد الــ(158).



كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.