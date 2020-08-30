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نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. 98.53% للطب و98.41% للأسنان 97.9% للعلاج الطبيعى

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:29 م
نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. 98.53% للطب و98.41% للأسنان 97.9% للعلاج الطبيعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى ومحسن اليدوى - تصوير السعودى محمود

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتا أن كليات الطب بالشعبة العلمية استقرت حدودها القبول بطب البشرى عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة  98% والعلاح الطبيعى 97.9%.
 
وقال وزير التعليم العالى أن عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% من الشعبة العلمية حوالى 30% من إجمالى الناجحين مقارنة بالعام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى الحد الأدنى هذا العام، وكان عدد الطلاب فى المرحلة الأولى شعبة علوم بدأ بـ 400 درجة فأكثر بنسبة قبول 97.6% بعدد طلاب 30855 طالب، وبالنسبة لشعبة رياضة 387 درجة بحوالى 94.4% . طلاب 16665 وبالنسبة الادبى 327.5 درجة بنسبة 97.9% فأكثر واحمالى عدد الطلاب 149658 طالب وطالبة .
 
 
وأوضح وزير التعليم العالى خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المنعقدة الان بمقر وزارة الإعلام ،  أن عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالب والشعبة الأدبية 101 الف باجمالى 149 الف طالب   زيادة عدد المتقدمين عن العدد المقدر كانت نتيجة زيادة للطلبات الواردة بناء على التظلمات ونتائجها وتغيير النتيجة كل يومين او ثلاثة لرفع الدرجات بناء على الدرجات التى تم الحصول عليها .
 
وأوضح وزير التعليم العالى ، أن فيما يخص الاستنفاذ بما يعنى  الطلاب الذين سجلوا رغبات لم تتماشى مع مجموعهم ، كان 239 طالب ، وسيكون لهم فرصة ثانية باب اليوم لتسجيل رغباتهم مرة أخرى .
 
التنسيق
التنسيق

المؤتمر
المؤتمر

الوزير (2)
الوزير (2)

الوزير
الوزير

بدء المؤتمر (2)
بدء المؤتمر (2)

بدء المؤتمر
بدء المؤتمر

بدء مؤتمر وزير التعليم العالي
بدء مؤتمر وزير التعليم العالي

بداية المؤتمر
بداية المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

كلمة الوزير (2)
كلمة الوزير (2)

كلمة الوزير
كلمة الوزير

كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كلمة وزير التعليم العالي
كلمة وزير التعليم العالي

نتائج التنسيق
نتائج التنسيق

وزير التعليم العالي (2)
وزير التعليم العالي (2)

وزير التعليم العالي (3)
وزير التعليم العالي (3)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
 
 

نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

المرحله الأولى للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

المرحله الثانيه للتنسيق

التنسيق

اليوم السابع بلس

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