نتنياهو: السلام مع الإمارات خطوة تمهّد لمعاهدات مع دول أخرى بالمنطقة

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى مؤتمر صحفى ضم مسؤولين أميركيين، إن السلام مع الإمارات خطوة تمهّد لمعاهدات مع دول أخرى فى المنطقة، مشددًا أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووى وتدعم المساعى الأميركية بتمديد حظر السلاح على إيران.

ويجرى كبير مستشارى البيت الأبيض جاريد كوشنر زيارة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لمناقشة ملف السلام بين الإمارات وإسرائيل مع قادة ومسئولين عرب.

وقالت شبكة سي إن إن فى تقرير لها، إن الزيارة تتضمن استعراض مكاسب اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، وبحث إجراء اتفاقيات مماثلة.

ونقلت الشبكة عن مصادر أمريكية إن كوشنر سيوجه دعوات لمسئولين عرب لحضور مراسم توقيع اتفاق الإمارات وإسرائيل المقررة في واشنطن.