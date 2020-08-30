موريتانيا تضاعف ضخ المياه لمدينة نواكشوط ليصبح 225 ألف متر مكعب يوميا

أ.ش.أ

أعلن المهندس محمد الأمين ولد البنية المدير العام للشركة الموريتانية للمياه، أن بلاده قررت زيادة انتاج الماء لصالح العاصمة نواكشوط وضواحيها ليصل الانتاج إلى 225 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد فى تصريح للاذاعة الموريتانية، أنه نظرا لكثرة الطلب على المياه فى العاصمة نتيجة لاتساعها وازدياد أعداد سكانها، فإن مشروع آفطوط الساحلي، سيشهد توسعة هذا العام ليرتفع إنتاجه من خلالها إلى مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مكعب يوميا، بعد أن كان ينتج مائة وعشرين ألف متر مكعب يوميا.

ومكن مشروع آفطوط الساحلى الممول من صناديق عربية بنحو نصف مليار دولار مطلع القرن الجديد من مد نواكشوط بماء الشرب عبر أنابيب قادمة من النهر بطول مائة وسبعين كلم.