مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:21
ميعاد صلاة العشاء 7:41
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:55
توقيت صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 18: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:38 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:53 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:26
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
ميعاد صلاة العشاء 7:53 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
توقيت صلاة العشاء 7:58 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:47
توقيت صلاة الظهر 11:41 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:07
موعد صلاة العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:24 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 4:06 م
توقيت صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:21
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
مواقيت صلاة العشاء 7:33 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة