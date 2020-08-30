اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبنانى

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:50 م
منظمة التعاون الإسلامى تكمل تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبنانى أمين منظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف العثيمين
جدة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكملت منظمة التعاون الإسلامي عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، تسليم المساعدات الطارئة للشعب اللبنانى، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.. مشيرا إلى أن صندوق التضامن الإسلامي دأب على الإسراع في مساعدة الدول والشعوب المتضررة، مشيدا بالدعم الدائم الذي يلقاه الصندوق من الدول الأعضاء.

 


التعاون الاسلامى

منظمه التعاون الاسلامى

لبنان

بيروت

انفجار بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق تحقيق دولي يستبعد العمل الإرهابي في انفجار بيروت

السبت، 29 أغسطس 2020 02:46 م

تضرر عدد كبير من المدارس والجامعات فى لبنان جراء انفجار بيروت

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:01 م

مديرة اليونسكو تطالب بالمحافظة على الأبنية التراثية المتضررة جراء انفجار بيروت

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:28 م

كندا تبتدى استعدادها للانضمام للتحقيق فى انفجار بيروت

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:15 م

منظمة: الأمن اللبناني استخدم القوة المفرطة مع المحتجين على انفجار بيروت

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:13 م

وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 09:11 م

رئيس الحكومة اللبنانية: الأولوية لإعادة ترميم المنشآت المتضررة جراء انفجار بيروت

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة