اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 10:03 ص
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مناهضون للعنصرية يطيحون بتمثال أول رئيس وزراء لكندا

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:00 ص
مناهضون للعنصرية يطيحون بتمثال أول رئيس وزراء لكندا الشرطة الكندية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أسقط متظاهرون مناهضون للعنصرية فى مونتريال، نصبا تذكاريا لأول رئيس وزراء فى كندا، جون ماكدونالد (1815-1891)، وأطاحوا بالتمثال من المنصة.

وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية أمس، حسبما نقلت"روسيا اليوم"، أن الحادث وقع بعد انتهاء فعالية احتجاجية ضد العنصرية، طالب المتظاهرون خلالها بوقف تمويل الشرطة. ومع انتهاء الفعالية، انتقل بعض المتظاهرين إلى إحدى الحدائق حيث يوجد النصب التذكارى، وربط المتظاهرون التمثال بحبل ودفعوه عن القاعدة. وخلال سقوطه انفصل رأسه وتدحرج.

وعبرت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن "أسفها لحادث التخريب هذا"، وقالت إن الشرطة ستبدأ التحقيق.

في وقت سابق في كندا، تم تدنيس التماثيل عدة مرات، بما في ذلك تمثال جون ماكدونالد في مونتريال، الذي، وفقا لمناهضي العنصرية، يعتبر بمثابة "مهندس الإبادة الجماعية للسكان الأصليين في كندا".

 


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