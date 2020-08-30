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مطرانية المنيا وأبوقرقاص تعلق اجتماعاتها وتستثنى القداسات بسبب كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:07 ص
مطرانية المنيا وأبوقرقاص تعلق اجتماعاتها وتستثنى القداسات بسبب كورونا مطرانية - أرشيفية
المنيا حسن عبد الغفار

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أعلنت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، عن تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة، دون القداسات وذلك نظرا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19". 

وذكر بيان صادر عن الأسقف العام للمطرانية الأنبا مكاريوس: كانت المطرانية تعتزم استئناف الاجتماعات والأنشطة داخل الكنائس بدءا من الإثنين 31 أغسطس الجاري، ولكن نظرا لتزايد عدد الإصابات من جديد خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورونا، فقد قررنا تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، بينما تستمر القداسات والعشيات كما هي بما فيها أيام الجمع، وكذلك صلوات الجنازات والأفراح، والرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية، بنفس المعايير المتفق عليها، طالبين الله أن يحفظ الجميع من كل شر وسوء.

 


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