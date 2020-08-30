اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية على متنها 2738 راكبا

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:37 م
مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية على متنها 2738 راكبا مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 18 رحلة دولية قادمة من صبيحة وجدة ودبى وروما وإنجمينا وأبوظبى والشارقة ومسقط وعدة جهات أخرى وعلى متنها 2738 راكبًا.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام أصحاب الجنسيات الأجنبية بإظهار تحاليل الـPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا تنفيذًا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

 

 

 


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