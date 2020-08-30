مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من رومانيا تقل 174 سائحا بالورود.. صور

كتبت ـ رحاب نبيل

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة Animawings الرومانية التابعة لوكالة تايجر، قادمة من مدينة بوخارست OTP تحمل على متنها 174 سائحا .

قامت سلطات المطار باستقبال الطائرة طراز A320، بتقليد رش المياه المتبع على أولى الرحلات الجوية التي تهبط بالمطار، وتم استقبال جميع الركاب القادمين عليها بالورود من قبل فرق العلاقات العامة بمطار الغردقة، وقدم رجال الخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران، الخدمة إلى طائرة الشركة الرومانية، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.