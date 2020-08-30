مصرع طفل غرقا أثناء السباحة بمياه ترعة البيوم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى طفل فى سن العاشرة بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا أثناء السباحة بمياه ترعة البيوم دائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم إخطار نيابة المركز، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد وصول " أيمن م س" 10 سنوات، مقيم قرية البيوم دائرة المركز، إلى مستشفى القنايات جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء قيام الطفل بالسباحة فى ترعة البيوم غرق لعدم إجادته السباحة، وتم إنتشال جثته، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



