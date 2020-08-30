اليوم السابع
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"مشروع بشاير الخير 2" ..الحلم يتحول إلى حقيقة على أرض الإسكندرية

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:08 م
"مشروع بشاير الخير 2" ..الحلم يتحول إلى حقيقة على أرض الإسكندرية بشاير الخير 2
كتب سمير حسنى

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لا تتوانى الدولة المصرية في توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن المصري، من خلال تطوير المدن والقرى والتي تعد من أولويات الحكومة ، حيث تعمل على إنجاز المشروعات في كل المحافظات.

 

ويعد مشروع بشاير الخير 2 امتداد لمشروع بشاير الخير 1 الذى يقع في منطقة غيط العنب في كرموز وهى إحدى أقدم المناطق في محافظة الإسكندرية وكانت المنطقة عشوائية غير لائقة للحياة للمواطن السكندري، وتحول الحلم إلى حقيقة ، حيث توفر حياة كريمة ولائقة إلى سكان المنطقة.

 

ويتكون المشروع من 18 بلوك بإجمالى 20 عمارة وبها أربع مصاعد لكل بلوك وتشمل 990 وحدة سكنية مجهزة بالكامل من فرش وأثاث، لنحو 5 آلاف مواطن علاوة على ذلك يوجد مسطح تجارى بمساحة 14 الف متر يتكون من 208 محل تجارى بالإضافة الى 8 مولات تجارية.

 


بشاير الخير 2

بشاير الخير

غيط العنب

كرموز

الاسكندرية

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