مساعد وزير الخارجية الأمريكى يزور لبنان لبحث ملف المساعدات بعد انفجار المرفأ

كتب محمد عبد المجيد

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، اليوم الأحد، أنه سيزور لبنان قريبا للبحث فى عدد من القضايا، موضحًا أنه سيلتقى خلال زيارته بيروت بممثلين عن الحراك المدنى، كما أنه سيبحث فى بيروت المساعدات الأميركية عقب انفجار المرفأ، موضحًأ أن ملف لبنان يواجه تحديات كبيرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأوسط، إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، سيقوم بجولة فى المنطقة قريبا، مشيرًأ إلأى أن دول الخليج ذات سيادة وهى حرة فى قراراتها.

وكان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق عن أنه سيلتقى خلال زيارته بيروت، بممثلين عن الحراك المدني، كما أنه سيبحث فى بيروت المساعدات الأميركية عقب انفجار المرفأ.

وسادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر منطقة خلدة، واختفت كافة مظاهر حمل الأسلحة النارية فى الشوارع، وذلك بعدما انتشرت وحدات القوات المسلحة اللبنانية فى أرجاء المنطقة بأعداد كبيرة من ضباطها وجنودها والآليات العسكرية، وقيام الجيش بعمل طوق أمنى محكم وتمركزات أمنية متعددة، فضلا عن تدخل وحدات من القوات الخاصة المعروفة بـ "المغاوير".

كما قامت وحدات الجيش اللبنانى بفتح الطرق وأوتوسترادات السفر الدولية التى قطعها مسلحون يحملون البنادق الآلية، وعمل الجيش على ملاحقة الأشخاص الذين يطلقون الأعيرة النارية، وتمكنت سيارات الإطفاء والدفاع المدنى من الدخول إلى المنطقة لإطفاء النيران التى اندلعت فى أحد المراكز التجارية، وسط حماية من وحدات الجيش اللبناني، وذلك بعدما حال تبادل إطلاق النيران بالرشاشات من دخول سيارات الإطفاء لبعض الوقت فى ظل التوتر والاضطراب الأمنى الذى شهدته المنطقة لعدة ساعات.