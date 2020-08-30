مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمحافظة القاهرة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة.

وأكد المهندس خالد عباس، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، والذى يُعد أحد مشروعات تطوير مدينة القاهرة، لتمكينها من أداء دورها الثقافى والتاريخى، وهذا المشروع، وغيره من مشروعات تطوير العاصمة، تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وتجول مسئولو الوزارة، بمواقع تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، للاطمئنان على سير العمل، ومعدلات التنفيذ، ومعاينة الأعمال التى يتم تنفيذها على الطبيعة، لإظهار هذه المنطقة بمظهر حضارى يليق بالقاهرة التاريخية.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن مشروعات التطوير المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة حالياً، تهدف لإعادة إحياء وتوظيف الأراضى المتداعية داخل القاهرة التاريخية، لتتوجه بشكل أساسى لاستعادة دورها كمناطق حية للتراث والثقافة والترفيه والفن، وتكون مقصداً سياحياً.