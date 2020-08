مرصد الأزهر فى أسبوع.. إشادة بضبط محمود عزت والحكم على منفذ مذبحة كرايست تشرش

كتب ـ لؤى على

سلّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف الضوء على عدد من القضايا التي شغلت الرّأي المحليّ والعالميّ خلال الأسبوع الماضي، ونبدأ من مصر حيث تابع المرصد تفاصيل القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابيّة، مشيدًا بهذه الخطوة التي تعكس إصرار الدولة المصريّة على اجتثاث منابع الإرهاب ووضع حد للمخططات التي تستهدف استقرار البلاد والنيل من وحدتها، محذرًا في الوقت ذاته من الخلايا النائمة التي ما زالت تحاول إيجاد مَوضِع قدم لها في مصرنا الغالية.

وتابع مرصد الأزهر فعاليات الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة العليا في نيوزلندا، حكمها بالسجن مدى الحياة على الأسترالي "برنتون تارانت" بتهمة الإرهاب، على إثر أحداث مذبحة "كرايست تشرش" التي راح ضحيتها قرابة 51 قتيلًا وعشرات المصابين، في هجومٍ يُعد الأسوأ ضد المسلمين في الغرب، معتبرًا هذا الحكم دليلًا على حرص قضاء نيوزيلندا على تحقيق العدالة.

وبالانتقال إلى أفغانستان، حذّر مرصد الأزهر من مَغبّة تأثير تدهور الأوضاع الأمنيّة في البلاد على الجانب الإنسانيّ، وذلك بعد رصد عمليات نزوح جماعيّة لــ 7500 أسرة بعد الأحداث التى شهدتها ولاية "قندوز" شمال أفغانستان جرّاء القتال الدائر منذ أسبوعين بين حركة "طالبان" وقوات الأمن في مديرية "إمام صاحب" بالولاية.

وفي سياق آخر، ندّد مرصد الأزهر بما أقدم عليه أفراد من اليمين المتطرّف في مدينة "مالمو" السويديّة، من إحراق لنسخة من القرآن الكريم، مؤكدًا رفضه القاطع لامتهان المقدسات، لا سيّما مقدسات المسلمين الذين باتوا يصبحون على جريمة تلو الأخرى، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الأفعال التي يقوم بها ناشطو اليمين المتطرف تعد حلقة من سلسة تطال مقدسات المسلمين، من شأنها إثارة وتأجيج مشاعر ما يربو على المليار والنصف مليار مسلم حول العالم ما ينذر بإشعال نار الفتنة والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

كما أشاد المرصد بحكم المحكمة الاتحاديّة للعمل بمدينة "إيرفورت" الألمانيّة بعدم دستوريّة قانون "الحياد الدينيّ" الذي يقضي بمنع ارتداء الحجاب في الوظائف العامة، مؤكدًا أن هذا الحكم يُعد داعمًا للمرأة المسلمة في عملية الاندماج الإيجابيّ في المجتمع.

وتأكيدًا على أهمية حب الوطن، نشر المرصد بعض التقارير والمقالات هذا الأسبوع كان من بينها مقال يحمل عنوان "حب الوطن... ملمح قرآنيّ ودرس نبويّ من دروس الهجرة" تناول فيه الهجرة النبويّة المباركة والعِظات والعِبَر المستفادة منها. إضافة إلى نشر العديد من المقالات باللغات الأجنبية كان من بينها مقال باللغة الإنجليزية عن نفس المناسبة بعنوان " Commemorating the Hijirah of the Prophet".

كما قام المرصد، أيضًا، بترجمة بياناته بمناسبة اليوم العالميّ لتكريم ضحايا الإرهاب، والذكرى الـ 51 لإحراق الأقصى بلغات المرصد المختلفة. وبهذا يستمر مرصد الأزهر في متابعة أوضاع المسلمين في العالم، ورصد وتحليل أنشطة التنظيمات الإرهابيّة لبيان سُبل التصدي لها والحدّ من خطرها.