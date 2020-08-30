مدينة برج العرب الجديدة: تكلفة محطة المعالجة الثلاثية بلغ 230 مليون جنيها

كتب سمير حسنى

كشف المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن أن محطة معالجة مياه الصرف الثلاثية بالمدينة بلغت تكلفتها 230 مليون جنيه، مشيرا إلى المحطة تتكون من وحدة مصافى وأحواض الترسيب وأحواض التهوية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن المحطة تتكون أيضا من أحواض الترسيب النهائي ثم الفلاتر الرملية ثم التعقيم والحقن بالكلور ، ثم محطة الرفع التي تحول المياه للمسطحات الخضراء وزراعة الغابات الشجرية والأشجار غير المثمرة.

وأوضح "بدوي" ، أن الصرف الآدمي يتم تحويله إلى محطات المعالجة الثلاثية ، أما الصرف الصناعي فيتم تحويله إلى محطات معالجة بنظام برك الأكسدة.