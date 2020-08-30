مدير أمن الجيزة: أى مخالفة بناء سيتم رصدها والتعامل معها بحسم

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

من جانبه، قال مدير أمن الجيزة، شهدت الفترة الأخيرة تعاملا حاسما مع كبار المخالفين بالمحافظة، وفي هذا الصدد تم ضبط عدد كبير منهم، ونحن مستمرون في تطبيق القانون، وستساعدنا التقنيات الحديثة في سرعة رصد أي مخالفة، وسرعة التعامل معها على الفور، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع المحافظة بصورة كاملة في هذا الشأن، حيث تتم أعمال الإزالات بصورة دورية.