محور المحمودية يحقق انفراجة لأهالى الإسكندرية.. أستاذ طرق يوضح.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن محور المحمودية شريان مهم لأهالى محافظة الإسكندرية بتكلفة 5.5 مليار جنيه وهذا رقم كبير مقارنة بطول المشروع 21 كيلو إلا أن حجم التحديات كان كبيرا والمواطن شاهد صورا للمشروع قبل وبعد افتتاحه.

وأضاف مهدى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز المكان قبل إنشاء المحور كان مليئا بأطنان من المخلفات وكان لابد من إزالتها وتم تبطين ترعة المحمودية للاستفادة من المياه الواردة للمحافظة علاوة على أن الطريق يتكون فى أماكن كثيرة من 6 إلى 8 حارات مرورية وتم استغلال المحور بوجود أماكن ترفيهية ومناطق تجارية معابر المشاة والكبارى التى تضمن سلامة المواطنين ووجود مسارات على المحور من الأشياء الجديدة وهى مسارات مخصصة للنقل العام وهى مسارات لم تشهده محافظة القاهرة بالإضافة إلى محاور فرعية وسيحقق انفراجة طولية لأهالى محافظة الإسكندرية .

وتابع أستاذ الطرق، أن الشركات التى قامت على إنشاء محور ترعة المحمودية كانت شركات مدنية بينما كان الإشراف للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.