محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 56 قرار إزالة بقرى الجزيرة والبصراط وبرنبال فى مدينة مطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى الجزيرة والبصراط وبرنبال بمركز ومدينة مطوبس وقلين، وسيدى سالم، وبيلا، وقرية محلة موسي، بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالاً لأعمال الموجة الـ16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ حملة إزالة التعديات بقرى (الجزيرة والبصراط وبرنبال) بمركز ومدينة مطوبس، حيث تم تنفيذ 27 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة لمن تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة، بإجمالى 64 فدانا، 23 قيراطا، 17 سهما، وتنفيذ 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بقلين علي مساحة 850 مترا، وتنفيذ حالة إزالة مخالفة في قريه الروضة التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمساحة 8350 مترا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة على مساحة 6 قيراط 14 سهما، برئاسة رئيس المدينة، ومسئول الإزالات، والمشرف العام المرافق بمرافقة الرائد لطفى السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا والقوه المرافقة له، وتنفيذ 18 حالة تعد بنطاق وحدة قرية محلة موسي، منهم 8 تعديات علي الأرض الزراعية، و10 أملاك دولة بإجمالي مساحة 5188.5 متر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأى مخالفة للقانون فى هذا الشأن،والتصدى والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائى والمخالف.