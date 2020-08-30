محافظ قنا: الكل أمام القانون سواسية واللى خد حاجة مش من حقه هيرجعها

قال اللواء أشرف الداوودى، محافظ قنا، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص مخالفات البناء، واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو توضيح، مشيراً إلى أن كافة المحافظين يواصلون الليل بالنهار، من أجل إنجاز ملف مخالفات البناء، والتعدى على أراضى الدولة، وتابع:"هذه القضية الفصل فيها القانون.. والكل يحترمه كون الجميع أمام القانون سوا.. وكل واحد اغتصب حق مش حقه لازم يرجع الحق لأصحابه".



وأضاف "الداوودى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك وعى لدى المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات فى البناء، وهم الآن من يبادرون للتصالح مع الدولة عليها، لافتاً إلى أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح بشأنها والمتعلقة بحق الدولة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.