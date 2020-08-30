محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام ، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بالمركز التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين بالمركز حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم، والذي تعد أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة .

وشدد محافظ بورسعيد علي توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة،مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين علي ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلي جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ علي الدقة والسرية للبيانات، وتحقيق خدمه افضل للمواطن.







