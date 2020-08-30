محافظ بنى سويف يستقبل وفد الاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أن التحاقه بالكشافة فى سن مبكر" 9 سنوات"، يعتبر حجر الزاوية والركيزة الأساسية فى بناء وتكوين شخصيته ، حيث تعلم منها الاجتهاد والانضباط فى الأقوال والأفعال ، ومواجهة التحديات بالعمل والمثابرة ، وغيرها من الأخلاقيات التى تدعوا لها الحركة لكشفية منذ إنشائها من حوالى 110 سنة ، مؤكدا على أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع وتأثيرها الايجابى فى بناء وتكوين الشخصية السوية الوطنية لأبنائها وعناصرها من الشباب والطلائع وتنمية التنشئة الصحيحة لديهم وغرس روح العمل الجماعى .

وأشار محافظ بنى سويف ، إلى أن الحركة تسهم بشكل كبير فى غرس قيم الولاء وحب الوطن والتضحية والإيثار، معربا عن ثقته الكبيرة فى إسهام الحركة وعناصرها الواعدة من الشباب والطلائع فى تحقيق خدمات جليلة للشباب والوطن وخدمة أبناء الحركة الكشفية،ومؤكدا إلى دعم المحافظة للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض بنى سويف

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات ، فى حضور اللواء هشام شادى السكرتير العام ، وإبراهيم دهشان مدير عام قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة .

حيث ضم وفد اتحاد الكشافة كل من "القائد تامر مرسى نائب رئيس الاتحاد المصرى للكشافة والمراشدات، والقائد محمد سيد البحيرى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكشافات والمرشدات، والقائد محمد على رئيس الفتيان ورئيس التنسيقية الكشفية ببنى سويف ، والمستشار خالد سالم رئيس الكشافة البحرية ببنى سويف والقائد معتز حسن رئيس الكشافة الجوية ببنى سويف ، والقائدة سعاد فضل الله رئيسة المرشدات ببنى سويف والقائد مصطفى عبد المجيد رئيس رواد الكشافة ببنى سويف ، وممثلين عن أعضاء مجالس إدارات الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات مركزى وإقليمى .

من جانبه أوضح تامر مرسى أن الاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات يتبع وزارة الشباب والرياضة وحصل على عضوية المنظمة الكشفية العربية والمنظمة العالمية للحركة الكشفية منذ عام 1914 ، مشيرا إلى أن وسام الشكر من الاتحاد قد سبق وأن تم منحه لعدد من الرؤساء المصريين السابقين مثل:الرئيس محمد نجيب والرئيس محمد أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر ، وخلال هذا العام تم منحه لثلاثة شخصيات وهم :الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق ، ليكون محافظ بنى سويف الشخصية الرابعة التى يتم منحها الوسام خلال العام الجاري.

من جهته أعرب "البحيري" عضو الاتحاد المصرى عن تقديره الكبير للمحافظ الدكتور محمد هانى غنيم لدعمه الحركة الكشفية بالمحافظة والذى أثمر حضورها المتميز فى العديد من الفعاليات والمواقف التى شهدتها الحافظة خلال الفترة الماضية،حيث شاركت الكشافة فى تنفيذ العديد من الجهود والأنشطة والفعاليات مثل أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والشوارع والقرى وأعمال تنظيم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب ومكاتب البريد ومشكلة السيول وغيرها ، لافتا إلى أن الاتحاد يستعد لاستضافة المؤتمر الكشفى العالمى فى دورته الـ 42 ، ويشارك فيه 171 دولة من مختلف قارات العالم،والتى كان مقررا له أغسطس الجارى قبل أن يتم تأجيله إلى أغسطس 2021 بشرم الشيخ نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا .

وفى ختام اللقاء منح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم وسام الشكر من الطبقة الأولى وهو أعلى وسام كشفى يمنح لشخصية غير كشفية من الاتحاد العام المصرى للكشافة والمرشدات، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة فى خدمة الحركة الكشفية المصرية،حيث قام نائب رئيس الاتحاد بتسليم محافظ بنى سويف الوسام