محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة أحد الأبراج المخالفة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال الفترة من 25 مارس الماضى وحتى 27 أغسطس الجارى فى إزالة 7216 حالة تعدى، منها 5547 حالة إزالة مبانى مخالفة بنطاق المدن على مساحة 792.668 متر مربع و1669حالة إزالة مبانى مخالفة بأراضى زراعية على مساحة 162.933فدانا .

جاء ذلك خلال حملة الإزالات المكبرة، التى قادها المحافظ اليوم الأحد، بمنطقة القرداحى بابوفليو، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، حيث بدأت الحملة فى إزالة أحد الأبراج المخالفة بدون ترخيص، ولم يقم صاحبها بسداد مبلغ جدية التصالح.

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن مراكز المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضى أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتى يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التى تم إنشائها مؤخرا بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول النتائج التى يتم تحقيقها، كما أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظة والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن المنيا، لافتًا إلى أنه يتم إحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى كافة الجمهورية لمدة 6 أشهر ، كما أنه يتم بالتوازى مع حملات الإزالة العمل بكل قوة فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقاً للقانون ، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.