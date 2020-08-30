محافظ المنوفية يوجه بالإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأعمال والتجهيزات النهائية لمبنى الطوارى الجديد بمسشتفى شبين الكوم التعليمى بتكلفة إجمالية تقدر ما يقرب من 300 مليون جنيه، حيث تابع التجهيزات بقسم الإستقبال وغرف الأشعة المقطعية وغيرها من الأقسام الأخرى تمهيداً لإفتتاح المبنى فى أقرب وقت للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

رافق اللواء إبراهيم أحمد ، فى الجولة ، نائب المحافظ محمد موسى ، والدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى وهشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب ، وأكد محافظ المنوفية، أن مبنى الطوارىء الجديد يعد صرح طبى وإضافة متميزة للمنظومة الصحية على أرض المحافظة لخدمة الأهالى، مشيرا الى أن الدولة حريصة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية.

وخلال الجولة ، وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم برفع المستوى العام للنظافة أمام المستشفى والمنطقة المحيطة به، كما وجه المستشار الهندسى للمحافظة بسرعة الانتهاء من زراعة الأعمدة الديكورية وتركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بالشوارع المؤدية للمستشفى للإرتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمى يضم 230 سرير و7 طوابق بها أقسام للأشعة والتعقيم و استقبال طوارئ وعيادات "باطنة – أطفال – عظام" وغرف عمليات وعناية مركزة وغيرها من الأقسام الطبية والمجهزة على أحدث النظم الطبية الحديثة.

جانب من الجولة التفقدية

محافظ المنوفية خلال الجولة التفقدية

جانب من الجولة

مبنى الطوارىء الجديد بمستشفى شبين الكوم