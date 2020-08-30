محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة مكبرة للمبانى المخالفة بالقناطر الخيرية وبنها

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، حيث تم إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 1540 م2، بالإضافة إلى متابعة إزالة ادوار مخالفة ببرج 14 دورا بمساحة 600م2 بمنطقة كوبرى الفحص بمدينة بنها، ولم يتقدم أصحاب تلك المبانى بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.

وجاءت الإزالة بحضور من الجهاز التنفيذى الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومن القيادات الأمنية اللواء أحمد السيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن، والعميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، والعقيد محمد عيسى مأمور مركز القناطر الخيرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والعمل بكل حسم على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والقادمة، وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ، أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التى تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أى إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية التى تمثل جزء مهم من أمن مصر القومي.