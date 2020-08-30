محافظ الغربية ونائبه يكرمان رئيس جامعة طنطا لانتهاء فترة ولايته.. صور

الغربية مصطفى عادل

كرَّم مجلس جامعة طنطا فى اجتماعه اليوم الأحد، الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة؛ لبلوغه السن القانونية، وانتهاء فترة رئاسته للجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وقيادات أمنية رفيعة، ونواب رئيس الجامعة، وتم إهداء رئيس الجامعة الدروع التذكارية لمحافظة الغربية، ولمجلس الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور مجدى سبع عن سعادته بالعمل مع زملائه أعضاء مجلس الجامعة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بتعاونهم المُثمر والبناء الذى حققت بسببه الجامعة العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات، سواء بقطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة، وقطاع التعليم وشئون الطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث الذى بجهوده احتلت الجامعة مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية لأول مرة فى تاريخها.

وأضاف أن من بين الإنجازات التى تحققت خلال فترة رئاسته الجامعة، إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات، والموافقة على إنشاء كليتى الذكاء الاصطناعى، والفنون التطبيقية، بالإضافة إلى إنشاء 4 مستشفيات جديدة، وهى: الجراحات، والصدر، وجراحة الكلى والمسالك البولية، والأطفال.

وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اعتزازه بصداقته وزمالته للدكتور مجدى سبع، بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الدكتور سبع إنسان خدوم، وشخصية قوية فى عمله وطيبة فى الأخلاق.

وقال المحافظ: "كفاءات د. سبع، وقدراته وتاريخه وإنجازاته، تؤهله ليكون فى مكان أفضل من رئاسته لجامعة طنطا"، مشيرًا إلى أنه كان ولا زال من أفضل رؤساء الجامعات.

أما الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وشئون البيئة، فأكد أن ما حققه الدكتور مجدى سبع، خلال فترة رئاسته الجامعة، سيظل شاهدًا على مدى إخلاصه لجامعته، وسيذكره تاريخ جامعة طنطا، حيث أحدث طفرة كبيرة فى المستشفيات الجامعية، مضيفًا أن رئيس الجامعة، أوجد موارد جديدة للجامعة دون المساس بحقوق العاملين بها، بالإضافة إلى المنشآت التوسعية فى العديد من الكليات، مثلما حدث فى كليات: الآداب، والهندسة، والتربية الرياضية، والتربية.

وقدّم الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الشكر للدكتور مجدى سبع، لما حققته جامعة طنطا من إنجازات خلال فترة رئاسته لها، وأنه خلق جوًّا أسريًّا داخل الجامعة، وكان حكيمًا وجريئًا فى اتخاذ العديد من القرارات التى تصب فى مصلحة الجامعة.

فى حين أشاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بدور د. مجدى سبع، رئيس الجامعة فى دعمه المستمر لكل مَنْ يعمل معه، مؤكدًا أنه بما حققه من إنجازات يجعل المهمة صعبة على مَنْ سيأتى بعده، وأن الجامعة فى عهده حققت تقدمًا ملموسًا فى ترتيبها على كافة المستويات: المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن الجامعة على عهده أصبحت قِبْلَة لعلماء وسفراء الدول العربية والأجنبية من أجل التعاون العلمى فيما بينهما.















