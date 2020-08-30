محافظ الشرقية يثمن دور الهيئات والمؤسسات الشريكة بالمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذى تقوم به الهيئات والشركات والمؤسسات العاملة على أراضى محافظة الشرقية والساعية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنيين والارتقاء بجودة الأعمال المنفذه حتى تصل إلى مستوى لائق فى تقديم الخدمة.

وأكد المحافظ أن التنسيق المثمر بين الجهات الشريكة المختلفة وبين محافظة الشرقية من شأنه أن يتمخض عنه مشروعات وخدمات نصل بها إلى مستوى الريادة والتميز فى تنفيذ الأعمال مطالباً بضرورة الإستمرار فى تنمية العنصر البشرى بإعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ و نجاح الأعمال.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى سبيل التماشى وتنفيذ سياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجى بإعتبارها لغة العصر الحالية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تسعى دوماً لإستغلال جميع الجهود الممكنه للحصول على أعلى كفاءة فى العمل بلا أخطاء والذى يأتى فى إطار التوجه العام للدولة والإستراتيجيات الموازية والتى تصب فى تفعيل آليات التحول الرقمي.

أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن ثمه آليات تم وضعها لتفعيل التعاون بين إدارتى تكنولوجيا المعلومات و إدارة إصدار الفواتير حيث تم تطويرالمنظومة بإشراف مديرى الإدارتين وتم تدريب المحصلين و المشغلين بالأفرع التالية .. ديرب نجم – الإبراهيمية - صان الحجرعلى استخدام أجهزة الهاند هيلد التى تستخدم فى أعمال قراءة العداد و التحصيل وتسجيل المخالفات و الوصلات الخلسة، وذلك كمرحلة أولى تمهيداً لتعميم استخدام هذه المنظومة على بيئة العمل الفعلية بكافة مراكز ومدن محافظة الشرقية، مشيراً إلى ان هذه الأليات والخدمات الجديدة تتيح تسجيل البيانات المتعلقة بمواقع العملاء و ربط إدخال القراءة بهذه المواقع و تشغيل منظومة التتبع للمحصلين لتيسير استخراج التقارير الخاصة بتقييم عملهم و معدلات آدائهم .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن استخدام أجهزة الهاند هيلد سيضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة على إلزامها للقارىء بتصويرالعدادات بشكل عشوائى بعد إدخال القراءة فى حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة و الصفرية و السالبة، الأمر الذى من شأنه تطوير خدمات القطاع التجارى و ضمان عدم التلاعب فى القراءة و ضمان حق المواطن والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدنى إحتمالات لأية أخطاء.